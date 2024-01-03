شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر من 60 فعالية.. انطلاق شتاء جازان 2024 غداً والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يرعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز، أمير منطقة جازان، رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة، غداً، انطلاق شتاء جازان 2024 "جازان أجمل وأدفا"، وذلك بمركز الأمير سلطان الحضاري في مدينة جيزان.

وأوضح أمين المنطقة المشرف العام على المهرجان، يحيى الغزواني، أن المهرجان سينفذ في عامه الحالي من خلال أكثر من 60 فعالية ستشهدها مدينة جيزان وعدد من محافظات المنطقة خلال الشتاء، وستكون متنوعة وشاملة وتراعي مختلف فئات وأفراد المجتمع.

شتاء جازان 2024

لفت إلى أن هناك فعاليات للشباب وفعاليات مخصصة للأسرة والطفل وفعاليات ستقام في العديد من المحافظات، ستلبي احتياجات سكان وزوار المنطقة، منها مهرجان البن الدولي والملتقى الشعري بجزر فرسان وفعالية شاطئ الشقيق وشاطئ السهي وشاطئ القوز وكورنيش بيش وتخييم حنباص.

وأكد جاهزية الجهات المعنية التي أكملت جميع الاستعدادات لاستقبال الزوار، ووضعت كل الترتيبات لانطلاق شتاء جازان في نسخته لهذا العام.