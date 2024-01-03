شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل جهود مركز الملك سلمان الإغاثية في 3 دول والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 1.930 قسيمة شرائية تُمكّن المستفيد من شراء الكسوة الشتوية بحسب اختياره من المتاجر المعتمدة في منطقتي دركوش وحارم بمحافظة إدلب، استفاد منها 1.930 مستفيداً، ضمن مشروع توزيع قسائم الكسوة الشتوية للأسر المتضررة من الزلزال في شمال وغرب سوريا.

ويأتي ذلك في إطار الجهود الإغاثية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة مختلف الدول والشعوب ذات الاحتياج والمتضررة حول العالم.

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العيادات الطبية التغذوية

قدَّمت العيادات الطبية التغذوية المتنقلة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة خدماتها العلاجية لـ 3.751 مستفيدا، خلال الفترة من 13 وحتى 19 ديسمبر 2023م.

وراجع قسم الباطنية 830 مريضا، وعيادة الطوارئ 864 حالة، وعيادة الأطفال 326 طفلا، وعيادات الوبائيات 342 فردا، واستفاد من خدمات الفريق الطبي المتنقل 281 مستفيدا، وراجع عيادة الصحة الإنجابية 278 حالة، وقسم التغذية العلاجية 49 فردا، وقسم التحصين 24 مستفيدا، وعيادة الجراحة والتضميد 145 مصابا، وعيادة التوليد 34 حالة، فيما راجع قسم الإحالة الطبية 13 فردا، وقسم التوعية والتثقيف 565 مراجعا.

وفي الخدمات المرافقة استفاد 947 فردا من قسم المختبر، وصُرفت الأدوية لـ 2.942 فرداً، وراجع عيادة الرعاية الصحية 815 شخصا، واستفاد من قسم نقل الدم 8 أفراد.

مركز الأطراف الصناعية

قدّم مشروع تشغيل مركز الأطراف الصناعية وإعادة التأهيل في محافظة عدن خدماته الطبية المتنوعة لـ 314 مستفيدا ممن فقدوا أطرافهم من أبناء الشعب اليمني الشقيق خلال شهر نوفمبر من عام 2023م، بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وجرى خلال المشروع تقديم 994 خدمة، حيث بلغت نسبة الذكور 67% ونسبة الإناث 33%، بينما شكّلت نسبة النازحين 58% والمقيمين 42% من إجمالي المستفيدين، فيما تم تصنيع وتركيب وتأهيل الأطراف الصناعية لـ 73 مريضاً شملت تسليم وقياس وصيانة الأطراف الصناعية، كما تم تقديم خدمات العلاج الطبيعي تنوعت بين جلسات العلاج الفيزيائي والاستشارات التخصصية استفاد منها 241 مريضًا.

100 سلة غذائية

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، 100 سلة غذائية في مدينة كابل بأفغانستان، استفاد منها 600 فرد، بالتعاون مع منظمة التعاون الإسلامي، وذلك ضمن مشروع دعم الأفغان العائدين من باكستان إلى بلادهم .

ويأتي ذلك في إطار المشروعات الإنسانية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لدعم الأمن الغذائي في الدول ذات الاحتياج حول العالم.