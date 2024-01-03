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5 متطلبات للخرسانة
تعتزم وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وضع اشتراطات لإقامة وحدة خلط الخرسانة داخل المشاريع الإنشائية، تلزم وجود رخصة بناء...
الخارجية السعودية تؤكد رفض المملكة وإدانتها للتفجيرات الإرهابية في إيران
أكدت وزارة الخارجية رفض المملكة العربية السعودية وإدانتها للتفجيرات الإرهابية التي استهدفت المدنيين في الجمهورية الإسلامية...
أمير الشرقية يرعى ملتقى وعد
برعاية أمير المنطقة الشرقية، الأمير سعود بن نايف، نظمت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ملتقى المهارات والتدريب «وعد»...
بحار في ينبع
يُطلق فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة المدينة المنورة، الخميس، فعالية «بحار» في نسختها الأولى بمحافظة ينبع؛ بالمشاركة مع...
سفلتة وصيانة 41 موقعا بالرس
أنهت أمانة منطقة القصيم ممثلة ببلدية محافظة الرس خلال عام 2023، أعمال سفلتة وصيانة 41 موقعاً بمحافظة الرس، على مساحة تجاوزت 1.2 مليون...
مهرجان للكُتّاب والقراء بعسير
تنطلق، الخميس، فعاليات «مهرجان الكُتّاب والقرّاء»، في نسخته الثانية، الذي تنظمه هيئة الأدب والنشر والترجمة في مركز الأمير سلطان...
السياحة تغلق عددا من الفنادق والشقق المفروشة في مكة والمدينة
نفذت وزارة السياحة أكثر من 4000 جولة تفتيشية على مرافق الضيافة السياحية في مكة المكرمة تحت شعار " ضيوفنا أولوية "، ورصد أكثر من 2000...
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الخارجية تعلن عن وظائف تعاقدية للجنسين للعمل بأمريكا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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