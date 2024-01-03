اخبار السعوديه

وزارة الخارجية تعلن عن وظائف تعاقدية للجنسين للعمل بأمريكا

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5 متطلبات للخرسانة

تعتزم وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وضع اشتراطات لإقامة وحدة خلط الخرسانة داخل المشاريع الإنشائية، تلزم وجود رخصة بناء...

b9f03555d6.jpgأبها: مؤيد معافا
99c00263bf.jpg21 جمادى الآخرة 1445 هـ

الخارجية تؤكد رفض المملكة وإدانتها للتفجيرات الإرهابية في إيران

أكدت وزارة الخارجية رفض المملكة العربية السعودية وإدانتها للتفجيرات الإرهابية التي استهدفت المدنيين في الجمهورية الإسلامية...

icon-byline.pngالرياض :
icon-clock.png21 جمادى الآخرة 1445 هـ

أمير الشرقية يرعى ملتقى وعد

برعاية أمير المنطقة الشرقية، الأمير سعود بن نايف، نظمت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ملتقى المهارات والتدريب «وعد»...

icon-byline.pngالدمام: منى العمري
icon-clock.png21 جمادى الآخرة 1445 هـ

بحار في ينبع

يُطلق فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة المدينة المنورة، الخميس، فعالية «بحار» في نسختها الأولى بمحافظة ينبع؛ بالمشاركة مع...

icon-byline.pngالمدينة المنورة: دوت الخليج
icon-clock.png21 جمادى الآخرة 1445 هـ

سفلتة وصيانة 41 موقعا بالرس

أنهت أمانة منطقة القصيم ممثلة ببلدية محافظة الرس خلال عام 2023، أعمال سفلتة وصيانة 41 موقعاً بمحافظة الرس، على مساحة تجاوزت 1.2 مليون...

icon-byline.pngبريدة: دوت الخليج
icon-clock.png21 جمادى الآخرة 1445 هـ

مهرجان للكُتّاب والقراء بعسير

تنطلق، الخميس، فعاليات «مهرجان الكُتّاب والقرّاء»، في نسخته الثانية، الذي تنظمه هيئة الأدب والنشر والترجمة في مركز الأمير سلطان...

icon-byline.pngأبها: مسعود آل معيض
icon-clock.png21 جمادى الآخرة 1445 هـ

السياحة تغلق عددا من الفنادق والشقق المفروشة في مكة والمدينة

نفذت وزارة السياحة أكثر من 4000 جولة تفتيشية على مرافق الضيافة السياحية في مكة المكرمة تحت شعار " ضيوفنا أولوية "، ورصد أكثر من 2000...

icon-byline.png الرياض : دوت الخليج
icon-clock.png21 جمادى الآخرة 1445 هـ

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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