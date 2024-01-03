شكرا لمتابعة خبر عن وكيل وزارة الصحة: المتحور الجديد أسرع انتشارا من المتحورات السابقة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية الدكتور عبد الله عسيري، أن متحور كورونا JN.1، هو الأسرع انتشارا بين المتحورات السابقة، لكنه نادرا ما يتسبب بمضاعفات خطرة.

وقال عسيري: “فيروس كورونا متحور واللقاح السابق أصبح غير فعال لذلك توقفت الشركات عن إنتاجه واستبدلته باللقاح المطور”.

ولفت إلى أن متحورات فيروس كورونا أفقدته جزءا كبيرا من قدرته على إحداث مضاعفات شديدة.

وكانت هيئة الصحة العامة أعلنت، توفر لقاح كوفيد-19 المطور للوقاية من مضاعفات كوفيد-19، وتشمل فعاليته المتحورات السائدة ومتاح للفئة العمرية 18 عاما فأكبر، وينصح به للفئات الأكثر عرضة للإصابة، وهم من تجاوزت أعمارهم الـ 50 عاما.