شكرا لمتابعة خبر عن رد حاسم من الأمير تركي الفيصل على مزاعم وجود خلاف مع الإمارات .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - رد رئيس الاستخبارات الأسبق، الأمير تركي الفيصل والمستشار الرئاسي الإماراتي، أنور قرقاش على مزاعم وجود خلافات بين المملكة والإمارات.

وخلال جلسة خلال المنتدى الاستراتيجي العربي في دبي، اليوم الأربعاء، وجه الإعلامي المصري، عماد الدين أديب سؤالا قال فيه: “على السوشال ميديا نشوف السعودية والامارات بينهم خلافات لكن في المحافل العامة يكون ابتسامات، هل في خلافات؟”

ومن جانبه رد الأمير تركي الفيصل قائلا: “انا أجاوبك” والتف الى أنور قرقاش وسأله: أخ أنور هل بينا خلاف؟ ما دفع الحضور للتصفيق، ليرد قرقاش قائلا: “كل الي يصير في السعودية ايجابي للإمارات والي يصير في الامارات ايجابي للسعودية.. والي حاصل في المنطقة تعزيز لموقع العرب”.

وقال الأمير تركي الفيصل ان “عدد الرحلات الجوية بين السعودية والإمارات واكتظاظ هذه الطائرات يعكس الواقع، والمواطن الاماراتي يعتبر سعودي والمواطن السعودي يعتبر اماراتي”.