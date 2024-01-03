انت الان تتابع الدراسة عن بُعد غدًا الخميس بالقنفذة بناء على تقارير "الأرصاد" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت إدارة تعليم القنفذة أنه بناء على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع؛ تقرر تحويل الدراسة يوم غد الخميس لتكون (عن بعد) عبر منصة مدرستي لجميع طلاب وطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس، ومكاتب التعليم التابعة لتعليم القنفذة.

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