اتحاد القدم يستحدث نظام دوري الدرجة الأولى للسيدات ويعتمد دوري الدرجة الثانية

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 03 يناير 2024, 7:51 مساءً

اعتمد الاتحاد السعودي لكرة القدم استحداث نظام دوري الدرجة الأولى للسيدات، اعتباراً من الموسم المقبل، بنظام الذهاب والإياب بمشاركة 10 فرق. حيث سيصعد الفريقان الأعلى ترتيباً إلى الدوري الممتاز للسيدات، فيما يهبط الفريقان الأدنى ترتيباً إلى دوري الدرجة الثانية للسيدات. وعليه تم استحداث بطولة دوري الدرجة الثانية للسيدات، حيث تقسم البطولة إلى قسمين دور المجموعات، والأدوار النهائية. وتلعب البطولة بطريقة الدوري الكامل (ذهاباً وإياباً مناطقياً) لكل مجموعة، حيث يتأهل أصحاب المراكز الأولى إلى مرحلة الأدوار النهائية، وتقام بنظام التجمع، فيما يصعد بطل البطولة ووصيفه إلى دوري الدرجة الأولى للسيدات.

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