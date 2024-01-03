الزميل احمد راجحي يتلقى التهاني بتدشين "لمحات"

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محمد بن مسعود - الدمام - تلقى الزميل المصور الإعلامي أحمد راجحي التهاني والتبريكات؛ بمناسبة تدشين وكالة لمحات الإبداعية للدعاية والإعلان، المتخصصة في المحتوى الإعلامي، وإنتاج الأفلام المرئية، والتصوير الفوتوغرافي، وتغطيات المناسبات المختلفة.

ويُعتبر الزميل راجحي من المبدعين، وصديقًا مقربًا لعدسة الكاميرا، وصاحب خبرات كبيرة في إنتاج وصناعة المحتوى الإعلامي المرئي.

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