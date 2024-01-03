"التجارة" تضبط أكثر من 123 ألف علبة أفياش معدنية "مغشوشة" في مستودع بالشرقية

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 03 يناير 2024, 8:15 مساءً

ضبطت الفرق الرقابية لوزارة التجارة بالمنطقة الشرقية أكثر من 123 ألف علبة معدنية خاصة بتثبيت الأفياش الجدارية مخالفة للمواصفات القياسية السعودية؛ في مستودع مخالف في المنطقة الشرقية. وحجزت الفرق الرقابية للوزارة الكميات المضبوطة، واستدعت صاحب المستودع لاستكمال الإجراءات النظامية وفقاً لنظام مكافحة الغش التجاري. وينص نظام مكافحة الغش التجاري على عقوبات تصل إلى السجن لثلاثة أعوام، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال، أو بالعقوبتين معاً، وإبعاد العمالة المخالفة، والتشهير بالمخالفين في صحيفتين، وإيقاف النشاط التجاري، وذلك بعد صدور حكم قضائي نافذ من المحاكم المتخصصة.

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