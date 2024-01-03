أطفال حائل والجوف الأكثر إقبالا على القراءة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أظهر مسح حديث نشرته الهيئة العامة للإحصاء يتناول صحة ورفاهية الطفل في 2023 أن 45.8 % من الأطفال السعوديين لا يقرؤون كتبا، وأن هذه النسبة أكثر لدى الأطفال الذكور 51.7% منها لدى الإناث 39.6%.

كما بين المسح أن42.8 % من الأطفال ليس لديهم كتب في المنزل 48.3 % للذكور و37 % للإناث.

أما من حيث المناطق الإدارية فتصدرت حائل إذ إن 97.3 % من الأطفال لديهم كتب، كما أن 96% من الأطفال فيها يقرؤون كتابا أو أكثر، في حين حلت الجوف ثانيا بنسبة 72 % من الأطفال لديهم كتب و70 % يقرؤون كتابا أو أكثر.

وأظهر المسح أيضا تفاوتا في اقتناء الأطفال للكتب والإقبال على قراءتها بين الذكور والإناث.. إذ أظهر إقبالا أكثر للفتيات على القراءة مقارنة بالأولاد.