أطفال حائل والجوف الأكثر إقبالا على القراءة

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كما بين المسح أن42.8 % من الأطفال ليس لديهم كتب في المنزل 48.3 % للذكور و37 % للإناث.
أما من حيث المناطق الإدارية فتصدرت حائل إذ إن 97.3 % من الأطفال لديهم كتب، كما أن 96% من الأطفال فيها يقرؤون كتابا أو أكثر، في حين حلت الجوف ثانيا بنسبة 72 % من الأطفال لديهم كتب و70 % يقرؤون كتابا أو أكثر.
وأظهر المسح أيضا تفاوتا في اقتناء الأطفال للكتب والإقبال على قراءتها بين الذكور والإناث.. إذ أظهر إقبالا أكثر للفتيات على القراءة مقارنة بالأولاد.
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