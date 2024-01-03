بدء أعمال مشروع شارع فاطمة الزهراء بالدمام

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وتأتي أعمال المشروع ضمن استراتيجية الأمانة لأعمال التحسينات للطرق والشوارع ذات الأهمية؛ ورفع جودتها، من خلال برنامج تحسين المشهد الحضري، للوصول إلى تحقيق رضا المستفيدين، وتوفير السلامة والراحة والأمان لمستخدمي الطرق، لافتة إلى استمرار أعمال التطوير لمواقع وشوارع والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.
وتتضمن أعمال المشروع إعادة سفلتة الشارع بطول 1300 م، واستحداث أرصفة للمشاة بمساحة 40 ألف م2، تتخللها الأشجار وأعمدة الإنارة التجميلية؛ لرفع مستوى وجودة الطرق وتعزيز جودة الحياة بمدينة الدمام.
كما بدأت العمل في استحداث الحدائق التي أعلنت عن إقامتها بحي الشراع في الخبر، وتستهدف 16 حديقة بمساحة إجمالية 150,000 م2 ضمن مبادرة «الشراع الأخضر»، التي منها «حديقة الرحاب» وتبلغ مساحتها 3300 م2 وتضم مسطحات خضراء وأشجار ظل وألعاب أطفال وأماكن للجلوس ومواقف للسيارات، لتسهم في استقطاب السكان ودفعهم لممارسة أنشطة صحية، إضافة إلى زيادة نسبة المساحات الخضراء وخلق متنفس صحي.
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