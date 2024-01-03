رصد تجمعات طيور الحدأة السوداء في تبوك

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تتميز منطقة تبوك بتنوع تضاريسها، حيث تضم أودية وشعاب وسهول وسواحل، إضافة إلى تداخل هذه البيئات مع الكثبان الرملية، ومناطق الحرات التي تشكل بيئة مميزة تحوي أنواعا من النباتات والحيوانات والطيور المستوطنة والمهاجرة. وتم رصد أعداد كبيرة من طيور الحدأة السوداء على أطراف مدينة تبوك، وحسب ما ورد في الموسوعة العلمية لجامعة تبوك، يوصف هذا الطائر بميل لونه إلى الأحمر البني، والذيل على شكل V يتحرك عند الطيران للحفاظ على التوازن، ويكون البالغة منها ذات منقار أصفر اللون، ولديها قناع قائم حول العين، وأطراف ريش الجناح باهتة اللون وعلى الصدر نقط داكنة واضحة بينما البطن باهت دون أي تباين مع أسفل الذيل.

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