تحويل شوارع وممرات وأحياء مكة إلى حدائق خضراء

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يشمر أهالي مكة المكرمة هذه الأيام عن سواعدهم، ما بين متطوعين وموظفين في قطاعات أهلية وجهات حكومية، للانخراط في فعاليات المبادرة التطوعية «بيئتنا خضراء» التي أطلقتها أمانة العاصمة المقدسة أخيرا، من أجل تحويل شوارع وممرات وأحياء مكة إلى ما يشبه الحدائق الخضراء.

الغالبية من طواقم العمل، يدفعهم فقط الولاء للمدينة المقدسة، وخدمة ضيوفها من الحجاج والمعتمرين والمصلين، يشاركهم في ذلك العديد من الجهات الرسمية والشركات الخاصة، وبالتعاون مع فريق «ابتسامتهم حياة» التطوعي.

المبادرة تأتي في إطار مبادرة السعودية الخضراء ورؤية المملكة 2030؛ وتهدف إلى تعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة وتشجيع السلوك البيئي المستدام، وتوعية زوار ومرتادي الحدائق العامة بأهمية المحافظة على الأشجار وتحسين المشهد الحضري.

وحرصا على الدقة في العمل؛ تم اختيار الأشجار من الأنواع التي تتلاءم مع الأجواء الحارة بمكة المكرمة، مثل: شجر النيم، وشجر اللوز البجلي، وشجرة جيتروفا، وأشجار أكاسيا جلوكا، وشجرة الياسمين الهندي، وشجيرة جهنمية، وشجيرة تيكوما وغيرها.

وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة العاصمة المقدسة أسامة الزيتوني؛ أن هذه المرحلة من المبادرة تم البدء في تنفيذها في حديقة النزهة بمشاركة 100 متطوع ومتطوعة، بزراعة 10 آلاف زهرة من «الامارانتس»، وسيتم تنفيذها تباعا على مراحل متعددة، باختيار عدد من الحدائق والمتنزهات العامة التي ستتم تغطيتها خلال مراحل المبادرة التي تستهدف زراعة 30,000 شجرة وشجيرة متنوعة و 200,000 حولية.

أنواع الأشجار المزروعة: