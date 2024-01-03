توفير 30 ألف وظيفة تقنية للشباب والفتيات بالرياض

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وفرت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض خلال عام 2023م - ضمن جهود التنسيق الوظيفي بالمنطقة - 30276 فرصة وظيفية في زيادة بلغت 49% عن الفرص مقارنة بعام 2022م.

وبحسب الإحصائية التي أصدرتها الإدارة العامة للتدريب لعام 2023م فقد بلغ عدد المنشآت التدريبية التابعة للإدارة تبلغ 45 منشأة تدريبية بين كليات تقنية للبنين والبنات وفروعها ومعاهد صناعية ثانوية ومعاهد تدريب في السجون موزعة على مدن ومحافظات المنطقة حصل 5 منها على الاعتماد المؤسسي الكامل من المركز الوطني لتقويم التعليم والتدريب.

ويبلغ عدد المتدربين والمتدربات المستمرين خلال نفس العام في جميع المنشآت التدريبية 40623 متدربا ومتدربة ضمن 222 تخصصا يخدم سوق العمل، كما خرجت تلك المنشآت خلال العام الماضي 11706 من الخريجين والخريجات.

وحول مجموع مذكرات التعاون والتفاهم التي عملت عليها الإدارة تم توقيع 43 مذكرة مع جهات حكومية وخاصة تخدم مختلف الأهداف من توظيف وتبادل خبرات وخدمة مجتمعية وغيرها من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وبلغ عدد المشاركات والمبادرات المجتمعية 1321 مشاركة وتجاوز عدد المستفيدين من برامج مركز خدمة المجتمع والتدريب المستمر 12000 مستفيد ومستفيدة.

التدريب التقني في 2023: