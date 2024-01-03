شكرا لقرائتكم خبر استخدام الذكاء الصناعي لإرشاد زوار المسجد الحرام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استخدمت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تقنيات الذكاء الصناعي والأساليب التقنية الرقمية المختلفة، ومنها توفير 52 شاشة الكترونية داخل وخارج المسجد الحرام، وتقدر المساحة الإجمالية للشاشات بـ279 م2، وخصصت لنشر المحتوى التوجيهي والإرشادي لزوار وقاصدي البيت العتيق، وتعمل على مدار 24 ساعة.

وتشرف الإدارة العامة للتشغيل والصيانة بالهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في وحدة متابعة الشاشات على الشاشات وتشغيلها وصيانتها، كما تزود الشاشات عالية الدقة بالمحتوى وفق الأحداث والمتغيرات عن طريق فريق متخصص في الجانب الشرعي والتوجيهي من المشايخ وتترجم إلى عدة لغات من خلال كادر مخصص للترجمة واللغات، وتوزع الشاشات على مداخل ومخارج المسجد الحرام وساحاته والطرق المؤدية إليه على مدار 24 ساعة.

كما فعلت الهيئة العامة الذكاء الاصطناعي عبر الروبوت التوجيهي، وتلبية رغبات قاصدي بيت الله الحرام في الحصول على جميع الكتيبات والإصدارات التي من شأنها إعانة ضيوف بيت الله الحرام على أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة، ويحتوي الروبوت التوجيهي تفاعلي ويحتوي على محتويات توجيهية وإرشادية، كما يمكنه التنقل في جنبات المسجد الحرام، مع إمكانية تصفح ومشاركة المحتويات عبر الهاتف.

كما يوجد فريق عمل متخصص على مدار الساعة يقوم على تغيير محتويات الشاشات من خلال غرفة تحكم، ومتابعة جميع الشاشات الالكترونية وملحقاتها والارتقاء بجودتها للوصول إلى أفضل المواصفات والمعايير، لمواكبة رؤية المملكة .

ويبلغ متوسط حجم الشاشات في الساحات 25 م2 أما الشاشات داخل المسجد الحرام 36 م2.

الذكاء الاصطناعي في الحرم: