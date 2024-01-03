شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد| تنوع ثري.. افتتاح مهرجان شتاء الباحة في القطاع التهامي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشّن صاحبُ السموِّ الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة الباحة اليوم، مهرجان شتاء الباحة الذي يتضمن 350 فعالية متنوعة تقام في محافظات القطاع التهامي، وتستمر لمدة 90 يوماً.

وتخلل الحفل المُعَد بالمناسبة، الذي أقيم بقرية ذي عين الأثرية بمحافظة المخواة، قصيدة شعرية، وأبريت " بعنوان "موطن العز"، بمشاركة فرقة تهامة الشعبية، الذي تضمن ثلاث لوحات أبرزت العديد من الجوانب التنموية والتطور في المملكة ومنطقة الباحة.

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مهرجان شتاء الباحة

أوضح سمو أمير منطقة الباحة في تصريح صحفي عقب نهاية الحفل، أن المنطقة تحظى بتنوع جغرافي ثري، حيث يستطيع الزائر التنقل بين الأجواء الباردة في قطاع السراة إلى الأجواء الدافئة في قطاع تهامة، إلى جانب ما تتمتع به من تنوع الوجهات السياحية بين الطبيعة والمنتزهات والتراث وغيرها.

وقال سموه: "تشهد منطقة الباحة حراكًا متزايدًا في عدد من الفعاليات، حيث نشهد اليوم إطلاق فعاليات شتاء الباحة التي تضم عشرات الفعاليات في شتى المجالات الرياضية والترفيهية والثقافية والزراعية والتسويقية "، مثمناً التعاون والتكامل بين الجهات المعنية في تفعيل الدور السياحي بالمنطقة.

ونوه سمو الأمير حسام بن سعود بالدور الإيجابي للعديد من المهرجانات التي تشهدها المنطقة ومن ذلك المهرجانات الزراعية، حيث أقيم في هذا العام 12 مهرجاناً، أسهمت في تنويع الوجهات السياحية وتنشيط الحركة الاقتصادية، مؤكداً أهمية العناية بالقرى التراثية بالمنطقة، والعمل على تظافر الجهود بين الجهات الحكومية وعلى رأسها هيئة التراث والمجتمع المحلي لمواصلة الجهود المميزة لتطوير ما تزخر به المنطقة من قرى تراثية وتهيئتها أمام الزوار.

وأشاد بما شهدته بعض القرى التراثية بالمنطقة من تطوير التي أصبحت وجهة سياحية مثل قرية ذي عين الأثرية وقرية الأطاولة والعبادلة وقرية الموسى، عاداً التراث والآثار بصفة عامة والقرى التراثية بصفة خاصة إرثًا تاريخيًا يحكي تاريخ المنطقة وهويتها، داعياً زوار وأهالي المنطقة إلى زيارتها والاطلاع على ما تحويه من إرث تاريخي للمنطقة.

حضر الحفل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن فيصل بن مشعل المشرف العام على فرع هيئة التراث بمنطقة الباحة، مستشار الرئيس التنفيذي لهيئة التراث، وعددٌ من المسؤولين في المنطقة.