شكرا لمتابعة خبر عن المملكة تؤكد رفضها وإدانتها لـ تفجيرات إيران والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكدت وزارة الخارجية عن رفض المملكة العربية السعودية وإدانتها للتفجيرات الإرهابية التي استهدفت المدنيين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية .

وعبرت الوزارة عن خالص تعازيها وتضامنها مع إيران في هذا الحدث المؤلم ، مع تمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل .

وكان الحكومة الإيرانية ، أعلنت عن مقتل 103 وإصابة 173 آخرين ، جراء انفجارين قرب مقبرة قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني .

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