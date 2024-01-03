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المملكة تؤكد رفضها وإدانتها لـ تفجيرات إيران

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الرياض - علي القحطاني - أكدت وزارة الخارجية عن رفض المملكة العربية وإدانتها للتفجيرات الإرهابية التي استهدفت المدنيين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية .

وعبرت الوزارة عن خالص تعازيها وتضامنها مع إيران في هذا الحدث المؤلم ، مع تمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل .

وكان الحكومة الإيرانية ، أعلنت عن مقتل 103 وإصابة 173 آخرين ، جراء انفجارين قرب مقبرة قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني .

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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