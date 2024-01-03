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شكرا لمتابعة خبر عن المملكة تؤكد رفضها وإدانتها لـ تفجيرات إيران والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - أكدت وزارة الخارجية عن رفض المملكة العربية السعودية وإدانتها للتفجيرات الإرهابية التي استهدفت المدنيين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية .
وعبرت الوزارة عن خالص تعازيها وتضامنها مع إيران في هذا الحدث المؤلم ، مع تمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل .
وكان الحكومة الإيرانية ، أعلنت عن مقتل 103 وإصابة 173 آخرين ، جراء انفجارين قرب مقبرة قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني .
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