بلاغات كاذبة وتهديدات بوجود قنابل تعيق عمل المشرعين في 5 ولايات أمريكية

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 03 يناير 2024, 8:49 مساءً

تحدثت وسائل إعلام محلية عن إجلاء مشرعين في 5 ولايات أمريكية بسبب سلسلة تهديدات بقنابل مزروعة في مباني الكونغرس، ولم يتم تأكيد هذه التهديدات. وفي التفاصيل، كتبت صحيفة Hartford Courant أن أعضاء الكونغرس المحليين يتلقون رسائل تهديد بالبريد الإلكتروني بأعداد كبيرة حول متفجرات مزروعة في مباني الكونغرس المحلية. وتصل رسائل التهديد بشكل خاص لأعضاء الكونغرس في ولاية كونيتيكت، حيث تم إخلاء مبنى الكونغرس المحلي في هارتفورد بسبب ذلك، وفقًا لروسيا اليوم. وخلال التفتيش الذي أجراه عناصر الأمن، لم يتم العثور على أي شيء مريب، فضلاً عن المتفجرات، فيما استأنف الكونغرس أعماله. وتم إبلاغ الصحيفة بوقوع حوادث مماثلة من ولايات كنتاكي وميسيسيبي وميشيغان وجورجيا وفي جميع الحالات لم يتم تأكيد التهديد.

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