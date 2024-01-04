انت الان تتابع شركات الشحن تعلن عن رفع رسوم نقل "البن" بسبب هجمات الحوثي بالبحر الأحمر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 03 يناير 2024, 9:41 مساءً

قالت المنظمة الدولية للقهوة، الأربعاء، إن شركات الشحن التي تنقل البن زادت رسوم النقل في بعض المسارات نتيجة هجمات في البحر الأحمر دفعت السفن التجارية لاتباع طرق بديلة. وفي التفاصيل، هاجمت جماعة الحوثي اليمنية سفناً تجارية بالبحر الأحمر قالت إنها على صلات بإسرائيل أو تبحر إليها، وذلك تضامناً مع الفلسطينيين في غزة. وقال الحوثيون، الأربعاء، إنهم "استهدفوا" سفينة حاويات تديرها شركة "سي.إم.إيه. سي.جي.إم" وذلك بعد أيام من هجوم آخر على سفينة تابعة لشركة ميرسك. وقالت المنظمة في تقرير إن الموقف في المنطقة دفع بعض شركات الشحن لتغيير مساراتها لتقليل المخاطر، وفقاً لسكاي نيوز عربية. ويعتمد زبائن في أوروبا على كميات كبيرة من البن من دول آسيوية منها فيتنام، ثاني أكبر منتج في العالم، وكذلك إندونيسيا. كما يشترون أنواعاً من البن عالية الجودة من إثيوبيا وكينيا في شرق إفريقيا. ويكون للمشكلات في البحر الأحمر تداعيات إضافية على البن والكاكاو والقطن خاصة وأن السلع الزراعية هذه تنقل عادة في حاويات.

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