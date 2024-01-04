«مسك» تمكن 6 جمعيات ومبادرات في الرياضة المجتمعية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكنت مؤسسة محمد بن سلمان «مسك» 6 جمعيات ومبادرات متخصصة في مجال الرياضة المجتمعية من أصل 20 جمعية عبر مسار «الانطلاقة المتقدمة» أحد المسارات التابعة لـ«حاضنة مسك للمبادرات»، وذلك ضمن جهودها الداعمة لتمكين المنظمات الشبابية في القطاع غير الربحي، وتعزيز استدامة أثرها في خدمة الشباب للمجتمع.

وتستهدف «مسك» المبادرات والجمعيات ضمن خمس نقاط، أهمها جودة الحياة وهو أحد نقاط التركيز والتي تساعد الرياضة في تحقيقها، إضافة إلى أن هذه الجمعيات الرياضية ستسهم في تفعيل المنشآت الرياضية التابعة لمدينة محمد بن سلمان غير الربحية.

وستنضم الجمعيات بعد التخرج من «حاضنة مسك للمبادرات»، إلى مجلس أثر الشباب، الذي بدوره سيقدم لهم العديد من الخدمات كالدعم العيني والاستشارات والدورات التدريبية، ومساعدتهم في التواصل مع الجهات الداعمة المتنوعة لزيادته أثرهم، وإسناد بعض الخدمات لهم من المؤسسة.

كما أن باب التسجيل مفتوح للمجموعات والمبادرات ضمن مجالات التركيز التي تستهدفها «مسك» في كل سنة، إذ كانت مجالات التركيز لعام 2023 هي جودة الحياة، والثقافة والقيم، والتقنية، والاستدامة، بالإضافة للمشاركة المجتمعية، حيث يشترط في المبادرات أو المجموعات المتقدمة على الحاضنة أن سبق ونفذت مشروعا واحدا على الأقل، مع تقديم برنامج مدته ثلاثة أشهر يحتوي على الإرشاد والتوجيه، إضافة إلى تسجيل المبادرة بشكل رسمي، على أن يتم في نهاية البرنامج تقديم منح مالية لتنفيذ المشروع المجتمعي لدعم الشباب.

مجالات التركيز في 2023: