شكرا لقرائتكم خبر «مسك» تمكن 6 جمعيات ومبادرات في الرياضة المجتمعية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتستهدف «مسك» المبادرات والجمعيات ضمن خمس نقاط، أهمها جودة الحياة وهو أحد نقاط التركيز والتي تساعد الرياضة في تحقيقها، إضافة إلى أن هذه الجمعيات الرياضية ستسهم في تفعيل المنشآت الرياضية التابعة لمدينة محمد بن سلمان غير الربحية.
وستنضم الجمعيات بعد التخرج من «حاضنة مسك للمبادرات»، إلى مجلس أثر الشباب، الذي بدوره سيقدم لهم العديد من الخدمات كالدعم العيني والاستشارات والدورات التدريبية، ومساعدتهم في التواصل مع الجهات الداعمة المتنوعة لزيادته أثرهم، وإسناد بعض الخدمات لهم من المؤسسة.
كما أن باب التسجيل مفتوح للمجموعات والمبادرات ضمن مجالات التركيز التي تستهدفها «مسك» في كل سنة، إذ كانت مجالات التركيز لعام 2023 هي جودة الحياة، والثقافة والقيم، والتقنية، والاستدامة، بالإضافة للمشاركة المجتمعية، حيث يشترط في المبادرات أو المجموعات المتقدمة على الحاضنة أن سبق ونفذت مشروعا واحدا على الأقل، مع تقديم برنامج مدته ثلاثة أشهر يحتوي على الإرشاد والتوجيه، إضافة إلى تسجيل المبادرة بشكل رسمي، على أن يتم في نهاية البرنامج تقديم منح مالية لتنفيذ المشروع المجتمعي لدعم الشباب.
مجالات التركيز في 2023:
- جودة الحياة
- الثقافة والقيم
- التقنية
- الاستدامة
- المشاركة المجتمعية
كانت هذه تفاصيل خبر «مسك» تمكن 6 جمعيات ومبادرات في الرياضة المجتمعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.