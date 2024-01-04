انت الان تتابع مخاطرة تصل للوفاة.. "صحة الجوف" تُحَذر من إشعال الفحم في الأماكن المغلقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 04 يناير 2024, 6:11 صباحاً

حذّرت "صحة الجوف" من إشعال الفحم في الأماكن المغلقة مع عدم توافر مصدر للتهوية؛ لتأثيره الضار على خلايا المخ؛ لافتة إلى أن النوم بالقرب من الفحم المشتعل في مكان مغلق يتسبب في استنشاق غاز أول أكسيد الكربون. وأضاف "الصحة" أن استنشاق الدخان في مكان مغلق يسبب خمولًا وتثاقلًا وعجزًا عن الوقوف والحركة وعدم القدرة على طلب الاستغاثة. وأكدت في إنفوجراف توعوي لها أن استنشاق الدخان قد يسبب الوفاة خلال فترة وجيزة.

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