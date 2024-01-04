انت الان تتابع النفط يرتفع.. ومزيج برنت عند 78.58 دولارًا للبرميل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 04 يناير 2024, 6:14 صباحاً

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم لتواصل تحقيق مكاسب حادة من الجلسة السابقة وسط المخاوف حيال إمدادات الشرق الأوسط، في أعقاب توقف الإنتاج بحقل في ليبيا، وتصاعد التوتر بسبب حرب إسرائيل في قطاع غزة. وبحلول الساعة 01:01 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 33 سنتًا بما يعادل 0.42% إلى 78.58 دولارًا للبرميل. وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 40 سنتًا أو 0.55% إلى 73.10 دولارًا. وارتفع كلا الخامين القياسيين بنحو 3% عند التسوية في أول ارتفاع منذ خمسة أيام، وشهد الخام الأمريكي أكبر زيادة يومية بالنسبة المئوية منذ منتصف نوفمبر؛ بحسب "رويترز".

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