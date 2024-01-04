انت الان تتابع أسعار الذهب ترتفع في المعاملات الفورية بنسبة 0.1% ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 04 يناير 2024, 6:25 صباحاً

ارتفعت أسعار الذهب اليوم، مع ترقب المستثمرين مزيدًا من بيانات الوظائف الأمريكية، لتوقع الخطوات التالية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن سياسته النقدية؛ لكن ارتفاع عوائد السندات الأمريكية حد من صعود المعدن النفيس. وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.1% ليصل إلى 2043.72 دولارًا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 04:34 بتوقيت جرينتش؛ فيما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.4% إلى 2051.10 دولارًا للأوقية. واستقرت أسعار الفضة في المعاملات الفورية عند 22.97 دولارًا للأوقية، بينما انخفض البلاتين بنسبة 0.5% إلى 966.59 دولارًا، وارتفع البلاديوم بنسبة 0.1% إلى 1066.93 دولارًا.

كانت هذه تفاصيل خبر أسعار الذهب ترتفع في المعاملات الفورية بنسبة 0.1% لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.