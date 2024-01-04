انت الان تتابع "التجارة" تستدعي شاحن ÅSKSTORM 40W USB لخلل قد يؤدي إلى حريق وصدمة كهربائية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 04 يناير 2024, 6:58 صباحاً

أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء شاحن ÅSKSTORM 40W USB بلون رمادي غامق؛ لخلل وتلف في سلك الطاقة؛ مما قد يؤدي إلى حروق حرارية وصدمة كهربائية. وأوضحت الوزارة أنه يمكن معرفة شاحن ÅSKSTORM 40W USB باللون الرمادي الغامق برقم الموديل ICPSW5-40-1 الموجود على الملصق على ظهر الشاحن. ودعت وزارة التجارة المستخدمين المشمولين بالاستدعاء، إلى التوقف عن استخدامه والتواصل مع الوكيل "أيكيا" لإرجاعه واسترداد كامل المبلغ المدفوع بدون تقديم إيصال. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة IKEA.sa أو الاتصال بالرقم المجاني على 8003040098.

كانت هذه تفاصيل خبر "التجارة" تستدعي شاحن ÅSKSTORM 40W USB لخلل قد يؤدي إلى حريق وصدمة كهربائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.