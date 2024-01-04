شكرا لقرائتكم خبر عن لحماية المستهلك.. "التجارة" تكثيف جولات الرقابة على أسواق حفر الباطن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كثفت وزارة التجارة بمحافظة حفر الباطن جولات ميدانية على منافذ بيع التجزئة، شملت محلات للإنارة.

واستهدفت هذه الجولات التأكد من تطبيق أنظمة وزارة التجارة وعدم وجود أي مخالفات في منافذ البيع، حيث ركزت الفرق الرقابية على التأكد من سلامة المنتجات المعروضة للبيع، وتوفر البيانات والمعلومات الكاملة عنها، كما راقبت الفرق التزام المنشآت بأنظمة حماية المستهلك، وعدم وجود أي ممارسات مخالفة.

ضمان سلامة المنتجات

وتأتي هذه الجولات ضمن جهود وزارة التجارة الرامية لضمان سلامة المنتجات المعروضة للبيع وحماية حقوق المستهلكين، وضمان توفير بيئة تجارية آمنة وعادلة.

ودعا فرع وزارة التجارة بمحافظة حفر الباطن جميع المستهلكين إلى الإبلاغ عن أي غش تجاري أو تستر مخالف للأنظمة، وذلك عن طريق جهات التواصل التي حددتها وزارة التجارة، ومنها: تطبيق ”بلاغ تجاري“ أو مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.