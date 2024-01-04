شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. الدفعة الأولى من ضيوف خادم الحرمين لبرنامج العمرة تصل للمدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بدأت وفود المجموعة الأولى من المعتمرين المستضافين، ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود للعمرة والزيارة بالتوافد على المدينة المنورة اليوم.

وتشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، بعد صدور أمر خادم الحرمين الشريفين حفظه الله باستضافتهم ضمن برنامج العمرة والزيارة.

برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة

وتضم الدفعة الأولى من الضيوف «250» معتمراً ومعتمرة، من الشخصيات الإسلامية البارزة من «14» دولة من شرق آسيا وهي: ماليزيا، الفلبين، إندونيسيا، تايون، ماينمار، فيتنام، لاوس، هونج كونج، اليابان، بروناي، تايلاند، كوريا الجنوبية، كمبوديا، منغوليا.

ومن المقرر أن تصل الدفعة الثانية والثالثة من المعتمرين في وقت لاحق من اليوم الخميس، ليكتمل وصول «1000» معتمر من جميع دول العالم.

وكان في استقبال الضيوف لدى وصولهم مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة، عدد من مسؤولي البرنامج، حيث أنهوا إجراءات وصول الضيوف في يسر، ثم استقلَّ الضيوف الحافلات إلى مقر إقامتهم في فندق دار الحرمين، بجوار الحرم النبوي الشريف.

تفاصيل الزيارة

وعبّر الضيوف عند وصولهم للمدينة المنورة عن جزيل الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولى عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز - حفظهما الله - على هذه الاستضافة الكريمة لأداء مناسك العمرة وزيارة المدينة المنورة.

وأكدوا أن هذه الاستضافة خدمة للإسلام والمسلمين، كما عبروا عن سعادتهم بوصولهم إلى أرض الحرمين، بأمن وسلام لأداء مناسك العمرة.

وأعدت الأمانة العامة لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، برنامجاً تشارك به جميع اللجان العاملة لتمكين الضيوف من زيارة الحرم النبوي الشريف ومسجد قباء والمواقع التاريخية في المدينة قبل الانتقال لمكة المكرمة لآداء مناسك العمرة.