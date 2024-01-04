100 نخلة لاستقدام العمالة الزراعية

تعتزم وزارة البيئة والمياه والزراعة وضع أدلة تمكين المتقدم/ ـة السعوديين من الاستفادة من خدمات العمالة الزراعية، وكذلك من لديهم مزارع أو مشاريع زراعية نظامية من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي ويستـثنى منهم مربو الماشية، واشترطت الوزارة للاستفادة من خدمات العمالة ألا يقل عمر المستفيد عن 18عامًا، إضافة إلى توفر شهادة تسجيل موقع زراعي (سجل زراعي) وفتح ملف منشأة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

تجويد خدمات

حددت الوزارة وجود 100 نخلة عند رفع الطلب لمنح المستفيد عاملا زراعيا واحدا، بينما يمنح المستفيد 4 عمال 3 منهم عمال زراعيون وسائق زراعي، حال رفع الطلب لـ 300 نخلة، وعند ترقية النشاط يمنح المستفيد عاملا زراعيا فقط، فضلا عن ضرورة ألا يقل عدد النخيل عند الطلب عن 150 نخلة.

جاء ذلك في مشروع الوزارة الذي طرحته للعموم عبر منصة «استطلاع»، بهدف تأييد الوزارة للمستفيدين من مقدمي الخدمة والممارسين الزراعيين على اختلاف أنشطتهم الزراعية للحصول على القوى العمالية اللازمة لتنفيذ عملياتهم التشغيلية والإنتاجية أو تجويد خدماتهم.

الثروة النباتية

وفيما يتعلق بكافة أنشطة الثروة النباتية، ربطت الوزارة عمليات الاستقدام بالمساحة المزروعة بحد أدنى 1000 دونم، على أن يمنح المستفيد محاسبا واحدا، ما لم يرد خلاف ذلك في ضوابط النشاط، وفي حال تنوع الأنشطة الزراعية في المزرعة وتخطي عدد العمالة 10 عمال يمكن منح المستفيد ميكانيكيًا كهربائيًا، وميكانيكي معدات زراعية، وسائقًا زراعيًا بواقع عامل واحد لكل مهنة، أما بالنسبة للزراعة المائية، وزراعة الزهور، والزراعة العضوية (في البيوت المحمية أو خارجها) فيمنح المستفيد عمالة إضافية بنسبة تصل إلى 50% من العدد المخصص للزراعة التقليدية، وذلك في الممارسات المتخصصة فقط، أما باقي الممارسات فتعامل معاملة المزارع التقليدية.

إجراءات المنح

01 ألا يقل عمر المستفيد عن (18) عاما.

02 توفر شهادة تسجيل موقع زراعي (سجل زراعي).

03 فتح ملف منشأة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.