انت الان تتابع إتاحة فرصة إسعافية تطوعية لطلبة جامعة الملك سعود في المسجد الحرام خلال رمضان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 04 يناير 2024, 9:28 صباحاً

أعلنت جامعة الملك سعود -ممثلةً في عمادة شؤون الطلاب- عن إتاحة فرصة تطوعية لطلبة الكليات الصحية؛ للمشاركة في برنامج الخدمات الإسعافية لزوار بيت الله الحرام في شهر رمضان المبارك. وأوضحت الجامعة أن التسجيل سيكون لطلبة الكليات الصحية "المستوى السادس فما فوق"، ضمن برنامج الخدمات الإسعافية لمعتمري بيت الله الحرام في العشر الأواخر من رمضان. وأشارت إلى أن موعد انتهاء التسجيل هو يوم الأحد 14/ 1/ 2024م.

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