الوراثة والعمر.. 5 عوامل حاسمة تقود لـ"السكري 2" تبرزها "الصحة العامة"

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 04 يناير 2024, 9:30 صباحاً

كشفت هيئة الصحة العامة، عن 5 عوامل خطر تقود للإصابة بالسكري من النوع الثاني. وأوضحت الهيئة، عبر حسابها على منصة "إكس"، أن "الوراثة" من العوامل التي تزيد من احتمال الإصابة بمرض السكري النوع الثاني؛ مشيرة إلى تأثير التاريخ العائلي في الإصابة بالمرض. وأضافت في عرضها للعوامل؛ مشيرة إلى "قلة النشاط البدني"؛ حيث عدم ممارسة الرياضة بشكل منتظم يؤثر، بالإضافة إلى "العمر" الذي يعد عاملًا واضحًا فيمن هم أكبر من 45 سنة. وتابعت: "زيادة الوزن"، و"ارتفاع ضغط الدم" عاملان إضافيان يلعبان دورًا في الإصابة بالسكري من النوع الثاني. وأبانت الهيئة أن داء السكري يرتبط بشكل وثيق بنمط الحياة، وبالتالي يمكن تجنب الإصابة به من خلال اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن مع ممارسة التمارين الرياضية بانتظام والحفاظ على وزن صحي.

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