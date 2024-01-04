لم تحدث منذ 42 عاماً.. موسكو تسجّل 27.1 درجة تحت الصفر الليلة الماضية

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 04 يناير 2024, 9:58 صباحاً

كشف كبير خبراء مركز "فوبوس" الروسي للأرصاد الجوية يفغيني تيشكوفيتس أن ليلة الـ4 من يناير في موسكو كانت الأشد برودة منذ بداية الشتاء، حيث انخفضت الحرارة إلى 27.1 تحت الصفر. وقال في صفحته على "تلغرام": "بلغ الصقيع في موسكو ذروته، وسجلت محطة الأرصاد الجوية الواقعة في مركز معارض عموم روسيا 26.4 درجة تحت الصفر وفي محطة بالتشوغ (وسط موسكو) – 24.8 درجة تحت الصفر وفي منطقة توشينو بالمدينة – 27.1 درجة تحت الصفر". وأضاف بحسب وكالة "نوفوستي": "حتى الساعة 08:00 صباح اليوم الخميس انخفضت درجة الحرارة إلى 26.9 درجة تحت الصفر، وأصبح هذا الليل هو الأشد في الشتاء الجاري". وأشار الخبير "تيشكوفيتس" إلى أنه لم يتم تسجيل مثل هذا الصقيع في موسكو في 4 يناير منذ 42 عاماً.

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