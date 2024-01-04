تراند اليوم : متى يصبح لقاح كورونا الجديد إجباريا؟.. بالفيديو: "باهبري" يجيب

صحيفة الخليج 365 : أوضح استشاري الطب الباطني والأمراض المعدية الدكتور نزار باهبري، متى يصبح لقاح كورونا الجديد إجباريا.

وقال باهبري خلال مداخلة مع برنامج سيدتي المذاع على قناة روتانا خليجية: " يصبح اللقاح إجباريا إذا كثرت الحالات وأصبح أغلب المرضى منومين في العناية المركزة، أو المستشفى جراء إصابتهم بفيروس كورونا".

وتابع: "ساعتها ما نلاقي سرير لواحد مصاب بجلطة أو مصاب بكسر في القدم، ويسبب كثرة الحالات شلل للقطاع الصحي حينها يصبح اللقاح إجباريا، لإيقاف انتشار المرض بأخذ التطعيم".