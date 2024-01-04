شكرا لقرائتكم خبر عن قرارات جديدة.. اعرف أبرز اشتراطات السكن الجماعي للأفراد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حددت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، الشروط الصحية والفنية والسلامة اللازم توافرها في السكن الجماعي للأفراد، وذلك بهدف ضبط تلك العملية.

كما تستهدف رفع مستوى الامتثال للراغبين بالاستثمار في هذا المجال، والمحافظة على الصحة والبيئة والسلامة العامة وتوفير سكن جماعي للأفراد صحي وآمن وخالي من الأمراض والأوبئة.

اشتراطات السكن الجماعي للأفراد

وتضمنت الاشتراطات الجديدة فصل سكن الرجال عن النساء، وذلك مراعاة للخصوصية والدين، إذ يجب أن يكون مدخل السكن مستقلا والمرافق، ولا يوجد أي تداخل.

كما اشتملت على تخصيص مواقف سيارات لذوي الإعاقة، وذلك ضمانًا لحقوقهم بتوفير سبل الراحة والسهولة في التنقل.

وأكدت كذلك على توفير كاميرات المراقبة الأمنية، حسب نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية ولائحته التنفيذية.

تصنيفات السكن الجماعي للأفراد

وصنّفت الوزارة السكن الجماعي للأفراد، إلى 3 فئات أولها الفئة «أ» المبنى السكني، بطاقة استيعابية 500 فرد، وهو مكون من دور فأكثر، ولا يزيد ارتفاعه الكلي عن 23 مترا من سطح الأرض، ويحتوي على عدد من الوحدات السكنية، وتتوفر فيه المرافق والخدمات الأساسية والاختيارية.

وأوضحت أن الفئة «ب» وهي المجمع السكني بطاقة استيعابية 5 آلاف فرد على أطراف المدن، و10 آلاف فرد خارج حدود النطاق العمراني، وهو مجموعة من المباني السكنية المستقلة «عمائر، فلل» محاطة بسور خارجي له بوابات أمنية للدخول والخروج وحراسة، وتتوفر فيه المرافق والخدمات الأساسية والاختيارية.

وأشارت إلى أن الفئة «ج» وهي الكبائن المتنقلة، بطاقة استيعابية 500 فرد داخل المدن، و10 آلاف على أطرف المدن أو خارج النطاق العمراني، وهي وحدات سكنية تقام داخل المشاريع ويمكن حملها ونقلها من مكان إلى آخر، تستخدم بشكل مؤقت في مواقع المشاريع للعاملين داخل المشروع.

متطلبات إنشاء سكن جماعي للأفراد

وتشمل المرافق والخدمات الأساسية وجود مشرف سعودي الجنسية متفرغ للعمل ومسؤول عن السكن، ولديه صلاحية الوصول إلى جميع مرافق السكن وتتوفر لديه المعرفة باشتراطات السكن الجماعي للأفراد وإجراءات الطوارئ، والحد الأدنى لعدد الحمامات بمعدل «1 مرحاض + 1مغسلة يد + 1 مكان استحمام» لكل 8 أفراد.

وشددت الوزارة على توفر شبكة لتصريف المياه، وسائل التبريد في غرف النوم، ومياه الشرب من مصدر صحي وآمن وكافي، وخدمة النظافة والصيانة ومكافحة الحشرات، وفي حال عدم توفر مسجد قرب موقع السكن يلزم توفير مكان مناسب للصلاة يتسع للمصلين.

وتشمل المرافق الاختيارية أنشطة ترفيهية، وخدمة الإنترنت، وصالات رياضية، ومساحات خضراء، وأنشطة تجارية.

متطلبات التنظيم المكاني

وألزمت مقدم الطلب عند إنشاء سكن جماعي للأفراد الحصول على الترخيص الإنشائي وتطبيق متطلبات التنظيم المكاني الواردة في الفصل الثالث من هذه الاشتراطات، وكذلك المتطلبات الفنية الواردة في الفصل الرابع ومتطلبات الوقاية والحماية من الحرائق الواردة في الفصل الخامس.

وحظرت الوزارة منع استخدام الترخيص لغير الغرض المخصص له، فيما أوجبت إلغاء الترخيص التشغيلي واستخراج ترخيص جديد في حال انتقال النشاط إلى موقع آخر.

وأكدت أن يكون تصميم وتنفيذ وتركيب وصيانة أنظمة الوقاية من الحريق، من قبل مكتب هندسي مؤهل ومتخصص في مجال الوقاية والحماية من الحريق، ومعتمد من المديرية العامة للدفاع المدني.

توفير غرفة للعزل مجهزة للساكنين

وشددت الوزارة على توفير غرفة للعزل مجهزة للساكنين الذين تظهر عليهم أعراض المرض وتوفيرها بشكل كاف في حالات انتشار الأوبئة التي تتطلب ذلك، مع وضع ملصقات توعوية عن طريقة غسل الأيدي والسلامة الغذائية، وتوفير مياه الشرب بكمية كافية ومن مصدر صحي آمن سواء من الشبكة العامة أو غيرها.

ويلزم توفير غرفة إسعافات للحالات الطارئة بها ممرض لديه ترخيص ساري من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وذلك للمساكن التي تزيد طاقتها الاستيعابية عن 1000 فرد.

وأيضا عيادة طبية، بها طبيب وممرض لديهما ترخيص ساري للمساكن التي تزيد طاقتها الاستيعابية عن 5000 فرد.