شكرا لقرائتكم خبر عن "الشؤون البلدية": أهم شروط خلاطات الخرسانة بالمشاريع الإنشائية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - طرحت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، المتطلبات البلدية لإقامة وحدة خلط الخرسانة داخل المشاريع الإنشائية، بهدف تنظيم وضبط إقامة وحدة خلط الخرسانة داخل ‏المشاريع الإنشائية‏، للمقاولين والمنفذين للمشاريع الإنشائية والتي تستخدم الخرسانة بكميات كبيرة.

أهم الشروط

وحددت الوزارة عبر منصة "استطلاع" متطلبات اإقامة وحدة خلط الخرسانة داخل المشاريع الإنشائية، تتمثل في وجود رخصة بناء سارية للمشروع الإنشائي المراد إقامة وحدة خلط الخرسانة داخله، وموافقة الأمانة أو البلدية على إقامة الوحدة، وموافقة المديرية العامة للدفاع المدني.

وتتضمن المتطلبات أيضًا الحصول على موافقة وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وموافقة المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي.

وألزمت الوزارة المقاولين ومنفذي المشاريع بالمتطلبات الفنية الواردة في كود البناء السعودي للمنشآت الخرسانية (304 SBC ) للخرسانة الناتجة من وحدة خلط الخرسانة، وجميع المواصفات الفنية للأنظمة والأجهزة المستخدمة مطابقة لمواصفات الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة (SASO).

وحظرت الوزارة استخدام خامة الأسبستوس (Asbestos) أو أي مادة يدخل الأسبستوس في تركيبها.

التخلص من المواد الكيميائية بطرق سليمة

وأتاحت الوزارة تقديم خطة للتخلص من المواد الكيميائية التي يتم إضافتها على الخرسانة بطرق سليمة، وكذلك خطة للتخلص من المخلفات أو رجيع الخرسانة والتنسيق مع جهة أخرى لإعادة التدوير، أو إقامة أكثر من وحدة لخلط الخرسانة في المشروع الواحد حسب الحاجة إلى ذلك.

وأوجبت على المقاولين توفير أغطية لحاويات النقل لمنع تطاير المواد الخام الموردة للوحدة، ومعالجة أرضية الوحدة لمنع إثارة الأتربة وألا تزيد نسبة الضوضاء عن 80 ديسيبل.

وبحسب «منصة استطلاع»، فإن هذه الاشتراطات تهدف إلى تنظيم وضبط إقامة وحدة خلط الخرسانة داخل المشاريع الإنشائية، وتقليل التأثير السلبي على حركة المرور في المدينة، وتعزيز السلامة المرورية لمواقع المشاريع تحت الإنشاء.