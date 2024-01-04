العراق.. مقتل قيادي بـ"الحشد الشعبي" في غارة أميركية استهدفت مبنى ببغداد

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 04 يناير 2024, 11:25 صباحاً

أفاد أمير القريشي القيادي في حركة النجباء العراقية، اليوم (الخميس)، بأن معاون قائد عمليات حزام بغداد بـ"الحشد الشعبي" مشتاق السعيدي، سقط مع أحد مرافقيه في قصف أميركي على العاصمة بغداد. ونقلت وكالة أنباء العالم العربي عن "القريشي"، أن القصف الأميركي استهدف مقر الدعم اللوجيستي لهيئة "الحشد الشعبي" بشارع فلسطين بالعاصمة العراقية، حيث يقع مجمع حكومي يضم وزارة الداخلية. في السياق نفسه، ذكر تلفزيون "العهد" أن مسؤولاً استخباراتياً بـ"الحشد الشعبي" أصيب أيضاً في القصف. وأشار إلى أن القصف نفذته طائرات أميركية.

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