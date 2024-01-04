"موسى التعمري" لاعب مونبلييه الفرنسي على رادار الاتحاد

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 04 يناير 2024, 11:30 صباحاً

كشف موقع "Onefootball" عن اهتمام نادي الاتحاد بالاردني موسى التعمري، لاعب مونبلييه الفرنسي، لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية. ووفقًا لما نشره ذات الموقع فإن موسى التعمري أصبح أحد المرشحين الجدد لمسؤولي نادي الاتحاد، لتدعيم صفوف الفريق بالموسم الجديد، بعد تراجع أداء الفريق منذ بداية الموسم الجاري. وأشار الموقع إلى أنه لم يتم حتى الآن إرسال عرض رسمي للاعب الأردني، ولم يتم الاتفاق على مبلغ بيع عقد التعمري في حال موافقته على الانتقال للعب بالدوري السعودي. انضم موسى التعمري البالغ من العمر 26 عامًا، لنادي مونبلييه في 2023، قادمًا من آود هيفرلي لوفين، كما لعب للعديد من الأندية مثل شباب الأردن، الجزيرة. وحصد المهاجم الأردني العديد من الجوائز أبرزها: أفضل لاعب في الدوري القبرصي 2018، كأس السوبر القبرصي 2019، درع الاتحاد الأردني 2016، درع الاتحاد الأردني2017.

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