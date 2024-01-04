السلطة الفلسطينية تحذر من إجبار إسرائيل سكان غزة على التدافع نحو الحدود

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 04 يناير 2024, 11:33 صباحاً

حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم (الخميس)، من أن إسرائيل تحاول إجبار أغلب سكان غزة على التدافع الجماعي باتجاه الحدود. وطالبت الوزارة في بيان بإجراءات دولية عملية للضغط على إسرائيل لوقف الحرب على غزة ومخططات التهجير. وقالت: "إن إسرائيل تمعن في تعميق جرائم النزوح القسري في قطاع غزة ليشمل نزوح أكثر من مليوني فلسطيني بات أغلبهم يتركز في مناطق الجنوب التي أصبحت الأعلى كثافة سكانية في العالم على الإطلاق وحشرهم في مساحة ضيقة جداً، في ظل استمرار استهداف النازحين وهذه الكثافة السكانية بالقصف والتدمير في محاولة لإجبارهم على التدافع الجماعي باتجاه الحدود". وبينت أن القوات الإسرائيلية تَحرم سكان مناطق شمال قطاع غزة من العودة إلى منازلهم ومناطقهم في انتهاك صارخ للقانون الدولي، وفقاً لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا". ولفتت إلى أن أركان اليمين الإسرائيلي الحاكم مستمرة في شن حملة تحريض واسعة على الأونروا في محاولة لاستكمال ضرب وتخريب دورها ومنعها من أداء مهامها ووقف عملها بالكامل في قطاع غزة.

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