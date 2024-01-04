شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. ضبط 4000 رتبة وشعار عسكري ومصادرة 50 بدلة مخالفة بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت اللجنة الأمنية لمراقبة محال بيع وخياطة الملابس العسكرية بمنطقة الرياض، عن ضبطها مؤخرًا 4000 رتبة وشعار عسكري، وصادرت 50 بدلة عسكرية بمحال مخالفة.

وذكرت أنها أغلقت محلين لبيع وخياطة الملابس المخالفة.

جولات تفتيشية ورقابية

ونفذت الجولة التفتيشية بمشاركة مكتب العمل بمنطقة الرياض، ووزارة الحرس الوطني, ووزارة التجارة، وشرطة المنطقة، ورئاسة أمن الدولة، وأمانة المنطقة، وجوازات المنطقة.

وضُبطت تلك المخالفات خلال الجولات التفتيشية والرقابية، التي تنفذها اللجنة الأمنية بشكل مستمر.

متابعة مستمرة

وتأتي بناءً على توجيهات ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز نائب أمير المنطقة.

وتستهدف ضبط مثل هذه الممارسات المخالفة، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.