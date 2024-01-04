تراند اليوم : الدولار يقفز إلى مستوى جديد مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء

صحيفة الخليج 365: ارتفع سعر الدولار في السوق السوداء بمصر، من جديد، بعد تراجعه خلال الأيام الماضية.

وسجل سعر الدولار في السوق الموازية اليوم الخميس، ارتفاعا بواقع 53 جنيها مصريا، بعدما انخفض إلى مستوى 51.5 جنيه، الأسبوع الماضي.

واستقر سعر الدولار عند مستوى 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع، في البنك الأهلي المصري وبنك مصر، حسب ما أفادت به وسائل إعلام محلية.

وسجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي "مصر" 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع، بينما البنك المركزي المصري، فقد سجل مستوى 30.84 جنيه للشراء و30.93 جنيه للبيع.