"أبو الغيط" يلتقي مندوبَ المملكة بالجامعة العربية ويبحثان المستجدّات

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محمد بن مسعود - الدمام - التقى الأمينُ العامّ لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بالقاهرة، اليوم؛ مندوبَ المملكة الدائم لدى الجامعة السفير عبدالعزيز بن عبدالله المطر.

وشهد اللقاءُ استعراضَ التعاون الوثيق القائم بين المملكة وجامعة الدول العربية، إضافة إلى بحث أهمّ المستجدّات على الساحة العربية.

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