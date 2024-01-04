انت الان تتابع إسرائيل.. الجيش يعلن ارتفاع حصيلة جرحاه إلى أكثر من 2300 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 04 يناير 2024, 1:47 مساءً

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة الجرحى في صفوف عسكرييه إلى 2309 أشخاص منذ الـ7 من أكتوبر الماضي. وأشار الجيش عبر موقعه إلى ارتفاع حصيلة الجرحى منذ انطلاق العملية البرية في قطاع غزة في الـ27 من أكتوبر إلى 1006. وكان الجيش الإسرائيلي أعلن، أمس الأربعاء، مقتل أحد عناصره في شمال قطاع غزة وإصابة اثنين آخرين جراء سقوط صاروخ مضاد للدروع أطلق من لبنان، ليرتفع عدد قتلاه إلى 509. وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة أمس ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي إلى 22313 شهيدًا، والجرحى إلى 57296 منذ 7 أكتوبر. وكان ‏المكتب الإعلامي الحكومي في غزة نشر مؤخرًا تحديثًا لإحصائيات الحرب على قطاع غزة، أظهر نزوح 1,9 مليون فلسطيني في قطاع غزة ومقتل قرابة 10 آلاف طفل، و350 فردًا في الطواقم الطبية وعناصر الدفاع المدني وتدمير آلاف المباني والمرافق الطبية والحكومية ودور العبادة.

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