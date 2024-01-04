انت الان تتابع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة ترتفع إلى "22483" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارةُ الصحة في غزة، اليوم "الخميس"، أن "125" فلسطينيًّا سقطوا جراء القصف الإسرائيلي على القطاع في الأربع والعشرين ساعة الماضية؛ مما يرفع إجمالي عدد ضحايا الحرب الإسرائيلية على غزة إلى "22" ألفًا و438.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن عدد مصابي الحرب المستمرّة منذ 7 من أكتوبر، وصل إلى "57" ألفًا و614 مصابًا.

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