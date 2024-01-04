المفوض الأممي لحقوق الإنسان: القانون الدولي يحظر النقل القسري للفلسطينيين من أرضهم

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محمد بن مسعود - الدمام - شدّد المفوّضُ السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة "فولكر تورك"، اليوم "الخميس"، على أن القانونَ الدولي يحظر النقل القسري لأشخاص يحظون بالحماية داخل أرض محتلّة، أو ترحيلهم منها؛ تعليقًا على تصريحات وزيرَيْن إسرائيليَّيْن دعيا إلى تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.

وأعرب "تورك" عبر منصة "إكس"، عن القلق الشديد حيال الوزيرين الإسرائيليين حول خطط لنقل المدنيين من قطاع غزة إلى دول ثالثة.

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