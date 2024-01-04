شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط شخص لترويجه 36 كلجم من القات المخدر بعسير والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تستمر الحرب على المخدرات ومروجيها، إذ قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة عسير على مواطن لترويجه 36 كيلو جرامًا من نبات القات المخدر.

وكانت مخبأة في مركبة يقودها بمحافظة سراة عبيدة، فيما أوقف واتخذت الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.

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مادة الميثامفيتامين المخدر "الشبو"

كانت ألقت المديرية العامة لمكافحة المخدرات القبض على 3 مقيمين من الجنسية الباكستانية في المنطقة الشرقية، لترويجهم 2.8 كيلوجرام من مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو).

وأشارت إلى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

جهود مكافحة المخدرات في السعودية

كما أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير، تهريب 210 كيلوجرامات من نبات القات المخدر.

واستُكملت الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات إلى جهة الاختصاص.

الإبلاغ عن مروجي المخدرات في السعودية

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.

وأشارت إلى ضرورة الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995).

كما يمكن التواصل عبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.