توقيع مذكرة تفاهم بين "الدفاع" وجامعة الطائف

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 04 يناير 2024, 3:00 مساءً

وقّعت وزارة الدفاع، ممثلة في إدارة التعليم والتدريب بالإدارة العامة للموارد البشرية، بوكالة الوزارة لخدمات التميز وجامعة الطائف اليوم، مذكرة تعاون تهدف إلى تعزيز الشراكة بين الوزارة والجامعة لبناء القدرات وتبادل الخبرات وتطبيق أفضل الممارسات في مجالات التعليم والتدريب لتنمية رأس المال البشري. ومثّل الجانبين في التوقيع مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري، ورئيس الجامعة الدكتور يوسف بن عبده عسيري. وتتضمن المذكرة تعاون الطرفين في مجال الاستفادة من برنامج التجسير لخريجي الكليات والمعاهد العسكرية، وتقديم الاستشارات العلمية والبحثية والتقنية لبناء وتطوير القدرات في وزارة الدفاع، إلى جانب التعاون في مجال الإيفاد والابتعاث الداخلي لمنسوبي الوزارة. وتشتمل على التعاون في مجال التطوير المهني لأعضاء هيئة التعليم في القطاع العسكري، وتقديم الدعم التدريبي المهني لبناء وتطوير قدرات منسوبي وزارة الدفاع، وتأهيلهم للحصول على الشهادات الاحترافية.

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