انت الان تتابع الوطنية للإسكان تبدأ بتطوير أكبر مشروع عقاري بمساحة 2 مليون م2 في منطقة تبوك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 04 يناير 2024, 3:24 مساءً

أعلنت الوطنية للإسكان NHC عن ترسية أعمال البنية التحتية للمرحلة الأولى لأكبر مشروع عقاري في منطقة تبوك بضاحية القادسية والتي تمتد على مساحة تتجاوز 2 مليون و300 ألف م2، موفرةً أكثر من 2800 وحدة سكنية، حيث تقع الضاحية في منتصف مدينة تبوك كونها أكبر ضاحية تطوير عقاري في المنطقة وعلى أهم الطرق الرئيسية، وتعد قريبة من العديد من الأماكن والمرافق والخدمات الصحية والتعليمية والتجارية والترفيهية والحدائق العامة. حيث جاء تطوير الوطنية للإسكان للمشروع العقاري الضخم بهدف تهيئة البيئة المناسبة من خلال تقديم خياراتٍ نوعية تمنح مواطنين منطقة تبوك مستقبلًا نظام حياة متكامل يتجاوز المسكن إلى بيئة حيوية تراعي احتياجاتهم وتقدم لهم نموذجًا مثاليٍا للسكن العصري وفق أعلى معايير جودة الحياة بمرافق وخدمات ترفيهية وتعليمية وتجارية وصحية، إضافة إلى تخطيط المشاريع بطريقة تدعم الاستدامة بوفرة المسطحات الخضراء ووجود مسارات مخصصة للمشاة والدراجات، مما تتيح للسكان الاستمتاع والاستقرار في مجتمع متكامل يذكر أن الشركة الوطنية للإسكان هي الرائدة والممكنة لقطاع التطوير العقاري وأكبر مطور رئيس للضواحي والمجتمعات العمرانية في المملكة التي تتسم بجودة الحياة، والتي تضخ أكثر من 300 ألف وحدة سكنية في 8 ضواحي و6 مجتمعات عمرانية على مساحة أكثر من 120 مليون م2 تتسع لأكثر من مليون مواطن، وتسعى إلى إيجاد حلول لتأمين سلاسل الإمداد بجودة عالية ومواد إنشائية أكثر استدامة، وذلك في إطار حرص الشركة على زيادة المعروض العقاري بخيارات سكنية وفق معايير عالمية، في سبيل تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية السعودية 2030، برفع نسبة التملّك السكني للأسر السعودية إلى 70%.

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