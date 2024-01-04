مسؤولون: الجيش الأمريكي أعدَّ قائمةَ أهداف لضرب الحوثيين

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 04 يناير 2024, 3:39 مساءً

نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية عن مسؤولين أمريكيين، اليوم "الخميس"؛ أن "الجيش الأمريكي أعدّ خيارات لضرب جماعة الحوثي المدعومة من إيران، بعد أن وجهت الولايات المتحدة وبريطانيا وحلفاء رئيسيون تحذيرًا أخيرًا لحثّها على وقف هجماتها على حركة الملاحة الدولية في البحر الأحمر". وأوضح المسؤولون أنه إذا استخدمت الولايات المتحدة وبريطانيا والدول الأخرى القوة؛ فإن قائمة الأهداف المحتملة قد تتضمّن منصات إطلاق الصواريخ المضادة للسفن والطائرات المسيرة، واستهداف البنية التحتية؛ مثل منشآت الرادار الساحلية ومرافق تخزين الذخائر. وأشاروا إلى أن من بين التحدّيات التي تعترض ضرب أهداف الحوثيين أن العديد من أنظمة أسلحتهم متحركة. ونفّذ الحوثيون "24" هجومًا على السفن التجارية منذ منتصف نوفمبر الماضي؛ بحسب القيادة المركزية الأمريكية التي تشرف على العمليات العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط.

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