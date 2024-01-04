بهدف "البريكان".. الأخضر يتغلّب على لبنان وديًّا استعدادًا لكأس آسيا

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محمد بن مسعود - الدمام - تغلّب المنتخبُ السعودي الأول لكرة القدم، على منتخب لبنان، بنتيجة "1 - 0"، في المباراة التي جمعتْهما، مساء اليوم الخميس، على ملعب نادي الوكرة، ضمن المرحلة الأخيرة من البرنامج الإعدادي؛ استعدادًا لمنافسات كأس آسيا 2023 التي تنطلق يوم 12 من شهر يناير الحالي في دولة قطر.

وسجل "فراس البريكان" هدف الأخضر الوحيد في المباراة. وعمد المدير الفني "روبرتو مانشيني" للعب المباراة بتشكيلتين مختلفتين، كل منهما شارك في شوط كامل.

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