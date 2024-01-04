شكرا لقرائتكم خبر عن يستعرض أحدث التقنيات.. تفاصيل انطلاق منتدى مستقبل الدفاع فبراير المقبل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بدأ العد التنازلي للنسخة الثانية من معرض الدفاع العالمي الذي تنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية.

وسيُنظم خلال الفترة من 4 إلى 8 فبراير المقبل في العاصمة الرياض، فيما يشارك فيه عدد من كبار الشخصيات والمسؤولون الحكوميون وقيادات الشركات العالمية والمحلية الذين سيخاطبون جمهور صناعة الدفاع والأمن خلال الندوات والجلسات التي يتضمنها المنتدى.

المشاركون في معرض الدفاع العالمي

كما سيحضره ممثلون رفيعو المستوى من القطاع الحكومي والقطاع الخاص من مختلف أنحاء العالم، بكلمة افتتاحية من محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي، إذ سيركز الحدث الفريد على استعراض السياسة الوطنية ذات الصلة بقطاع الدفاع والأمن، والتقنيات، والابتكار.

هذا وسيناقش رئيس هيئة الأركان الفريق أول ركن فياض بن حامد الرويلي, أهمية جاهزية الدفاع والابتكار في تعزيز القدرات، كما سيلقي رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات العسكرية SAMI أحمد بن عقيل الخطيب كلمة تستعرض أبرز تطورات مجالات الدفاع في المملكة خلال الفترة المقبلة، وسيقدم وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح عرضاً عن أهمية تعزيز بيئة الاستثمار في المملكة.

وسيتناول المنتدى محور "تحدي الكوادر البشرية جذب المواهب المناسبة وصقل قدراتها في قطاع الدفاع" حيث يشارك فيها كل من، رئيس وكالة صناعة الدفاع التركية، البروفيسور هالوك غورغن، والرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية SAMI المهندس وليد بن عبدالمجيد أبو خالد ، ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "سفن" سليمان البابطين، والرئيس التنفيذي لـ MBDA إريك بيرينجر.

تقنيات الدفاع

فيما ستتناول الجلسة الثانية محور" تسريع الابتكار إدارة تحديات تقنيات الدفاع" التي ستقام بمشاركة محافظ الهيئة العامة للتطوير الدفاعي الدكتور فالح بن عبدالله السليمان، والرئيس التنفيذي لشركة "بي أيه إي سيستمز" الدكتور تشارلز وودبورن، ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة NAVAL بيير إيريك بوميليه.

وعلى امتداد الأيام الأربعة التالية ستتوالى جلسات الريادة الفكرية، وذلك في ثلاث قاعات عرض، إذ يُعد الابتكار محوراً لفعاليات اليوم الثاني، وسيشارك في الحديث كل من مدير التقنيات في "بي أيه إي سيستمز" روبيرت ماري ويذر، إضافة إلى نائب رئيس الاستراتيجية وتطوير الأعمال العالمية في "جنرال ديناميكس" كريس براون.

ويناقشون سعيهم لتحقيق الابتكار في جميع أركان هذه الصناعة، فيما سيتحدث ، الرئيس التنفيذي لقطاع الصواريخ ومكافحة الحرائق في "لوكهيد مارتن" تيم كاهيل، عن الاستثمار والابتكار في ساحات المعركة كما سيقدم الرئيس الحالي للمجلس العسكري الدولي لقضايا المناخ والأمن والقائد السابق للدفاع في هولندا الجنرال توم ميدندورب، محاضرة رئيسية حول الاستدامة البيئية في مجال الدفاع.

أيام معرض الدفاع العالمي 2024

كما تناقش الشريكة الإدارية في AerospaceXelerated ورئيسة برامج التسريع والابتكار في بوينج نيكولا بايتس، موضوعات حيوية تؤثر على هذه الصناعة مثل رأس المال، والمخاطر، والمشاريع الناشئة في القطاع العام.

ويعود برنامج المرأة في الدفاع للنسخة الثانية خلال اليوم الرابع، وتفتتحه صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية بحضور نخبة من القيادات النسائية، إذ تشارك نائب الرئيس التنفيذي لشركة "روتاري لوكهيد مارتن" ستيفاني هيل، وسيشاركها الحديث رئيس هيئة التعليم والتدريب للقوات المسلحة اللواء عادل البلوي.

وسيستعرض برنامج مواهب المستقبل في اليوم الخامس من أيام معرض الدفاع العالمي 2024، أهمية دعم تطوير مهارات الجيل القادم من المبدعين في مجالات الدفاع، وذلك عبر كلمة يقدمها وزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان.

فعاليات معرض الدفاع العالمي

وسيشهد البرنامج مشاركة الدكتور أليكس والمسلي، محلل شؤون الدفاع وزميل مشارك في المعهد الملكي للخدمات المتحدة (RUSI)، إذ ستدير جلسة حول نموذج نمو رأس المال البشري في مجال الدفاع، كما يستعرض نائب الرئيس والمدير العام في جنرال ديناميكس جيسون مونهان تحديات القدرات البشرية من وجهة النظر الصناعية.

وأعرب الرئيس التنفيذي لمعرض الدفاع العالمي أندرو بيرسي، عن سعادته مؤكدا تميز الندوات وجلسات النقاش خلال النسخة الثانية، مبينا أنها ستجمع المتحدثين الدوليين والمحليين الرواد في الصناعة، ليخاطبوا الزوار والعارضين في مناقشات تركز على الدور البشري والتقني والقدرات الصناعية".

وذكر أن معرض الدفاع العالمي ليس مجرد معرض للتكنولوجيا الرائدة، اذا يوفر الحدث فرصة للقادة في مجال الدفاع للاجتماع من أجل الأهداف المشتركة المتمثلة في مواجهة التحديات التي تواجه الصناعة والعالم".

وأكد أن المعرض يلعب دوراً مهماً في تمكين التعاون العالمي إلى ما هو أبعد من الحدث نفسه، مما يوفر منصة دولية تعزز التعاون الدولي، ويمكن التسجيل في معرض الدفاع العالمي، للزوار على هذا الرابط، وللإعلاميين اضغط هنا.