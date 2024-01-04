شكرا لمتابعة خبر عن الهلال الأحمر يباشر بلاغ تصادم على طريق المدينة المنورة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تلقت الفرق الإسعافية والإسعاف الجوي بهيئة ‎الهلال الأحمر اليوم الخميس، بلاغاً بوقوع تصادم نتج عنه إصابتين على طريق ‎المدينة المنورة باتجاه ‎القصيم.

وأوضح حساب هيئة الهلال الأحمر على موقع إكس بأنه قام بفرز الحالات ونقل المصابين إلى مدينة الملك سلمان الطبية.

يُذكر أن فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الحدود الشمالية، رفع مستوى جاهزية الفرق الإسعافية العاملة والتأكد من تزويدها بالوقود وجميع التجهيزات الضرورية، تجاوباً مع تحذيرات الجهات المختصة.