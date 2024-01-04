شكرا لمتابعة خبر عن إغلاق جسر الطريق الدائري الشرقي وخدمة طريق مكة المكرمة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت أمانة منطقة الرياض إغلاق جسر الطريق الدائري الشرقي مع تقاطع إسكان 2 (مخرج 17)، بالإضافة إلى إغلاق خدمة طريق مكة المكرمة مع شارع أم الحمام بالاتجاهين، استعدادًا لتحسين فواصل التمدد، بدءًا من تاريخ 5 يناير 2024م، ولمدة 7 أيام.

ويأتي ذلك ضمن جهود الأمانة المتواصلة نحو تعزيز جودة الطرق، للارتقاء بكفاءتها وتطويرها، وذلك من خلال أعمال الصيانة الدورية التي من شأنها تحقيق مستهدفات الخدمات المقدمة وتحسين نمط التنقل الآمن للسكان، نحو الوصول إلى مدينة مزدهرة ومستدامة.

يذكر أن ذلك يأتي بهدف الارتقاء بالخدمات البلدية، وتعزيزالتنمية الحضرية، ودعم ركيزة إيجاد بنية تحتية متطورة ذكية، ترفع مستوى تنافسية العاصمة دوليًا، وتلبي تطلعات السكان.